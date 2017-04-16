Современные технологии LED-подсветки обеспечивают эффектную яркость при минимальных затратах на электроэнергию, а смена постеров занимает считанные минуты. Ваша вывеска всегда будет выглядеть свежо, стильно и прослужит долгие годы без лишних хлопот!

Не успел мир наружной рекламы нарадоваться такому товару, как кристаллайт, как рынок посетила новая продукция под названием фреймлайт. На самом деле это настоящие произведение рекламного и дизайнерского искусства, которое содержит в себе много достоинств и минимум недостатков. Рассмотри подробнее это нововведение.

Устройство и особенности

Вся конструкция состоит из несколько частей:

алюминиевый профиль;

светодиодная лента;

ПВХ стенка;

защитное акриловое стекло.

Главное отличие фреймлайта от альтернативных товаров — подсветка. В объемных буквах или световых коробках использует контражурная или лицевая подсветка, в этом случае все немного по-другому.

По периметру профиля устанавливается светодиодная лента, свет которой проходит через специальный светорассеивающий экран. Таким образом, создается высокая яркость направленная только на постер и при этом не «режущая» глаза проходящим мимо людям.

Второе основное отличие, от того же кристаллайта — простата замены изображения. Части профиля скрепляют себя сами, используя защелки. Такая система является невероятно прочной, но при этом удобной для рассоединения, если знать, как ей пользоваться. Таким образом, на замену постера у вас или вашего работника уйдет не более 5 минут. Когда в других варианта приходится вызывать мастера и ждать несколько часов или дней.

На сайте компании Сайн Систем вы можете заказать все возможные вариации фреймлайтов и другой продукции наружной рекламы. Минимальные сроки изготовления и доступные цены.

Не стоит забывать о долговечности. Алюминий — металл, который имеет минимальный вес и высокую прочность, а также стойкость к коррозии и эрозии. Это позволяет использвоать его при любых условиях, а также не вызывает сложностей с транспортировкой и монтажом.

Акриловое стекло не пропускает ультрафиолет, поэтому постер, который находится на улице, не будет желтеть и трескаться. Вдобавок, к нему не попадет никакая влага, что обеспечивает безупречный вид на несколько лет.

Сайн Систем предлагает свои услуги по изготовлению конструкций для наружной и внутренней рекламы. Производственная база с современным оборудованием, высококвалифицированный персонал и огромный опыт работы позволяют заказать фремлайты в Москве любой сложности. Мы поможем разработать макет с учетом всех требований заказчика. Бесплатный расчет стоимости и консультацию можно получить при заполнении заявки на сайте или самостоятельно связавшись с нами по указанным телефонам.

