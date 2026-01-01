Изготовление баннеров, наклеек, перетяжек. Печать на строительной сетке, самоклеящейся пленке, холсте и обоях. Фотопечать.
Изготовление объемных букв, световых коробов, пилонов. Производства на заказ тонких световых панелей, указателей и логотипов. Любые вывески.
Изготовление пресс волов, подиумов и столов ресепшн. Трибуны для выступления. Оформление зоны регистрации, напольное покрытие, Указатели для мероприятий. Свадебный декор.
Изготовление и монтаж фотозон. Создание арт-объектов. Ростовые фигуры и тантамарески. Фигуры из пластика.
Сайн Систем – это рекламная компания, которая имеет опыт работы в данной сфере более 10 лет. Если вам необходимо оформить места продажи, фасады зданий вывесками или же заказать наружную рекламу другого типа в Москве, то мы поможем справиться с этой задачей.
Наряду с наружными конструкциями высоким спросом пользуется и интерьерное оформление, такое как акрилайты или информационные стенды. В работе используются исключительно качественные материалы и комплектующие, которые отличаются устойчивостью к погодным воздействиям и долговечностью. Мы работаем с композитом, акрилом, стеклом, пластиком, сталью и неоновыми трубками. Для выполнения подсветки применяются преимущественно светодиодные кластеры, которые на долгие годы обеспечат яркой равномерной засветкой.
Наша компания готова оказать полный спектр услуг, начиная от проектирования, разработки дизайна, и заканчивая монтажом и обслуживанием "наружки". За ее производство отвечают лучшие специалисты, имеющие большой опыт работы в в этом деле. Инновационное оборудование и квалифицированный персонал – это гарантия того, что заказ будет выполнен в установленные сроки.
Мы предлагаем вам вывески во всевозможном исполнении. Это могут быть баннеры, лайт-боксы, таблички, и другие установки. Такие конструкции, согласно законодательству, непременно должны устанавливаться с наружной стороны при входе. Изделия будут сделаны броско и ярко, что позволит как привлекать клиентов, так и информировать их.
Для того чтобы эффектно оформить название предприятия, а также создать презентабельный вид, часто используют такой вид наружной рекламы, как световые короба. Чаще всего их применяют в салонах, медцентрах или в торговых предприятиях.
Стелы и пилоны, установленные на удалении от здания, являются лучшим инструментом для привлечения внимания. Эти объекты позволяют подчеркнуть изысканный стиль заведения, а также запомнить его, находясь на удалении от объекта.
Украсить салоны помогут тонкие световые панели, которые выглядят необычно и стильно. Стоит отметить, что современная «наружка» может дополнять рекламу, размещенную на иных носителях, а может быть и самостоятельным средством для привлечения и информирования посетителей. Главное преимущество тонкой вывески – это донести необходимую информацию человеку об услуге, бренде или товаре. Изделие нашло свое применение в торговых центрах. Мы поможем сделать его броским, ярким и привлекающим внимание.
МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КУХОННЫХ МОЕК, СМЕСИТЕЛЕЙ, ВОДООЧИСТИТЕЛЕЙ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КУХНИ
ФГУП «ВНИИФТРИ» - крупнейший метрологический институт России, основанный в 1955 году. Он обеспечивает единство измерений, разрабатывает и совершенствует эталоны, ведет исследования в области радиотехнических, электромагнитных и других измерений. Институт отвечает за национальную шкалу времени и частоты, поддерживает ГЛОНАСС, участвует в международных сравнениях эталонов и имеет статус Государственного научного центра РФ.
«Чемпионат» (championat.com) — российский спортивный интернет-портал, публикующий новости, результаты матчей, интервью и аналитические материалы, ведущий онлайн-трансляции, размещающий фото- и видеоматериалы.
Ежемесячная посещаемость сайта — более 49 миллионов уникальных посетителей, которые просматривают более 370 миллионов страниц за месяц.
АСО России – это движение, объединяющее студенчество страны.
Общероссийское общественное молодежное движение Ассоциация студентов и студенческих объединений России – студенческое движение Российского Союза Молодежи, Создано 7 июля 2014 года.
Миссия АСО России — создание новой повестки для студенчества России, поколения будущих профессионалов и лидеров, ответственных и компетентных специалистов, умеющих мыслить о будущем.
Приоритет АСО России — развитие гражданского самосознания обучающихся в образовательных организациях, содействие самореализации обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иных сферах, развитие органов студенческого самоуправления.
AltaСera – молодой российский бренд высококачественной керамической плитки. Его концепция – предоставить возможность отечественным потребителям получить продукцию высокого европейского уровня за доступные широкому кругу средства. Все элементы коллекций для стен и пола производятся в России с использованием самых последних достижений мировой керамической промышленности. Настенная и напольная плитка производится с использованием цифровой печати позволяющей выпускать керамическую плитку с рисунком высокого качества и разрешения, а также добиваться уникальных оттенков и реализации задуманных дизайнерских решений. Вся произведённая продукция торговой марки AltaСera жёстко отвечает требованиям российских ГОСТов. При этом дизайн настенных и напольных коллекций по своему уровню исполнения не хуже, а то и лучше, продукции европейских фабрик.
Все дизайны коллекций разрабатывались специалистами ООО Арткера - владельца торговой марки AltaСera, с учётом специфики российского рынка керамической плитки и современных трендов развития керамической индустрии.
Облицовочная плитка выпускается в модном европейском формате – 249*500 мм., а напольная в формате – 418*418 мм. Декоративные элементы производятся с использованием всевозможных эффектов на глазури, так широко используемых европейскими производителями, которые визуально делают их богаче, эффектнее и красивее. Под брендом AltaСera разрабатывается и производится керамическая плитка, качественные характеристики и потребительские свойства которой достойно конкурируют со всемирно известными брендами.
В напольных и настенных коллекциях AltaСera удалось достичь необходимой гармонии дизайнов, цветовых оттенков и качества продукции, что всегда отличало европейскую продукцию от отечественной. При этом уровень цен на коллекции AltaСera позволяет удержаться в среднем сегменте, наиболее интересном для широкого круга потребителей, желающих приобрести качественный материал не уступающий по дизайну импортному, но за доступные средства. Отсюда и название бренда – AltaCera - что означает Высокая Керамика, что действительно отражает отношение к продукции нашего бренда. Каждая коллекция является плодами долгой и кропотливой работы над дизайнами, цветовыми оттенками, эффектами глазури, качеством и чёткостью печати.
Проекты и сервисы
В проектах Вконтакте можно общаться, играть, продавать и находить товары и услуги, осваивать профессии и навыки, всегда быть в курсе последних событий.
Платформа
Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить с платформой VK Pay, пользоваться любимыми сервисами на платформе VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент Маруся.
Для бизнеса
Для бизнеса ВК развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения до облачных сервисов.
Цифры
больше 90% аудитории рунета
больше 10000+ число сотрудников
больше 200+проектов
Миссия нашей компании - Делать отели лучше. Звучит просто, но за этим скрыта большая работа и, самое главное, огромная вера в то, что можно изменить мир вокруг. Изменить кого-то или что-то можно только меняя себя, становясь лучше с каждым днем. Тем более в наше время, когда мир вокруг меняется на бешеных скоростях. Сегодня выбор прост - ты либо развиваешься и растешь, либо стремительно деградируешь. Для меня совершенствование - высшая ценность, способ сделать не только наши отели, но и нашу экономику, страну, окружение - да весь мир - лучше!
Сеть магазинов «Магнолия» - это круглосуточный комфорт и большой выбор. Здесь всегда найдешь все необходимое: от свежих продуктов до деликатесов. Собственное производство полуфабрикатов, удобное размещение товаров и приятные цены. Приветливый персонал, парковка у входа, удобство для каждого. Постоянные акции, выгодные предложения и программа лояльности делают покупки еще приятнее. «Магнолия» - это магазин, куда хочется возвращаться.
Компания, работающая на рынке Москвы и Московской области, была создана в 2013 году. Компания имеет большой опыт - более 12 лет оказывает услуги по монтажу натяжных потолков.
А в 2017 году начали свою деятельность с продажи всех имевшихся на тот момент производителей каминов.
Продают и доставляют паровые камины и порталы по всем уголкам России. За это время установили более 5000 каминов.
Строительство;
Недвижимость;
Инвестиции;
Благотворительство.